Seit rund zwei Jahren wird der Bau eines Blaulichtzentrums in Stegersbach diskutiert. Nun sind alle Verträge unter Dach und Fach. Die Errichtung sei mehr als notwendig, sagte der Stegersbacher Bürgermeister Heinz Peter Krammer (SPÖ). Das Feuerwehrhaus sei mittlerweile so alt geworden, dass man es erneuern müsse. Auch die Polizei habe Platzprobleme, weil die Planposten von 14 auf 20 aufgestockt worden sei und auch das Rote Kreuz sei an einem Standort interessiert.

ORF/Kurt Krenn

Jede Organisation bekommt eigenes Gebäude

Derzeit ist das Rote Kreuz mit seinem Einsatzfahrzeug im Bauhof der Gemeinde Stegersbach untergebracht. Die Detailplanungen seien bereits abgeschlossen, sagte Krammer. Die Ausschreibung sei schon erfolgt. Es werde ein großes Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr geben, ein eigenes Gebäude für die Polizeiinspektion und ein eigenes Gebäude für das Rote Kreuz. Die Kosten für das Feuerwehrhaus sind mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Das Rote Kreuz und die Polizei mieten sich in die neuen Objekte ein, die von der OSG errichtet werden. Baubeginn ist noch im Herbst, 2021 soll das Blaulichtzentrum Stegersbach fertig sein.