Die Neuerungen dieses Schuljahrs werden besonders an den Volksschulen spürbar: Dort werden ab dem zweiten Semester der zweiten Klasse wieder verpflichtend Ziffernnoten eingeführt. Gleichzeitig wird aber in allen Klassen zumindest zusätzlich alternativ beurteilt. Außerdem können Schüler grundsätzlich ab der zweiten Klasse wieder sitzenbleiben. Alle Eltern werden zu Bewertungsgesprächen über Leistungsstärken und Leistungsstand eingeladen, bei Bedarf können Schüler auch zu Förderunterricht verpflichtet werden.

„Verhüllung des Hauptes“ verboten

Untersagt wird im neuen Schuljahr ganz generell „das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist“. Bei einem Verstoß droht eine Strafe von bis zu 440 Euro.

Noch keine einheitlichen Herbstferien

Einheitliche Herbstferien gibt es erst ab dem nächsten Schuljahr. Die Feiertage fallen im Herbst eher ungünstig, der Nationalfeiertag ist an einem Samstag, Allerheiligen und Allerseelen an einem Freitag und Samstag. Für durchgehende Herbstferien müssen also zusätzlich vier Tage freigegeben werden. Dazu müssten „schulautonome“ Tage eingesetzt werden. Für diese gilt eine etwas unübersichtliche Regelung: Zwei dieser Tage werden vom jeweiligen Bundesland zentral (aber eben nur im jeweiligen Bundesland) freigegeben, die anderen Tage von der jeweiligen Schule.