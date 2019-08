Mit dem „60plus Taxi“ können ältere Menschen kostengünstig alltägliche Wege erledigen. Die Wertschecks sind auf den Gemeindeämtern erhältlich. Wimpassing ist nun die einhundertste „60plus Taxi“-Gemeinde. Für Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ) ist es wichtig, dass die Senioren in seiner Gemeinde mobil und unabhängig sind. „Wir sind uns im Gemeinderat schnell einige geworden, dass das Projekt 60plus für uns eine Option ist. Das haben wir dann einstimmig beschlossen. Wir haben dafür Geld budgetiert“, so Edelmann.

ORF

Heuer werden etwa 40.000 Taxi Wertschecks verkauft. Das spricht für die Akzeptanz bei den burgenländischen Senioren, so Patrick Poten Obmann der Taxi-Innung der Wirtschaftskammer Burgenland (WK). „Nur wer mobil ist, kann am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, es ist österreichweit – und ich glaube auch europaweit -ein einzigartiges Projekt. Als wir das 2008 eingeführt haben, hätten wir mit dem Erfolg nicht gerechnet“, so Boten.

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) unterstützt das Mobilitätsprojekt „60plus Taxi“. Das Senioren-Taxi leiste, genauso wie Disocbus und Jugendtaxi, einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, so Doskozil.