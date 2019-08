Bad Tatzmannsdorf: Gradwohl soll verkauft werden

Derzeit betreibt die Bio-Vollwert-Bäckerei Gradwohl 21 Bäckereifilialen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Der Ableger in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart), ein Lokal, das sowohl Shop, als auch ein Kaffeehaus ist, tanzt ein wenig aus der Reihe. Jetzt soll das Gebäude verkauft werden, so Peter Gradwohl.

ORF/Margot Drobits

Wohnungen im Obergeschoss möglich

„Im Prinzip stimmt das, dass wir das Haus langfristig verkaufen wollen. Die Unternehmensstrategie ist schon so, dass mein Sohn einmal bald übernimmt und deswegen wollen wir uns von dem Objekt trennen“, so Gradwohl. Vermieten ist für Gradwohl kein Thema. Die Lokalräumlichkeiten samt Wintergarten sind 500 Quadratmeter groß, oberhalb des Kaffees sind 400 Quadratmeter frei – die könnten renoviert und als Wohnungen genutzt werden, so Gradwohl.

ORF/Margot Drobits

Juniorchef soll in fünf Jahren übernehmen

Peter Gradwohl möchte in zirka fünf Jahren in Pension gehen und die Firma übergeben. Juniorchef Oliver Gradwohl hat vor kurzem vier Filialen von „Mühlenbrot“ in Wien übernommen und führt diese nun als Bäckereifilialen unter dem Namen „Olivers Teigwerkstatt“. In Zukunft möchte sich das Unternehmen rein auf seine Bäckereifilialen konzentrieren.