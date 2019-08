Im vergangenen Jahr schaffte der FC Südburgenland erst in letzter Sekunde den Klassenerhalt. Erst am letzten Spieltag konnten die Südburgenländerinnen den Abstieg noch verhindern. Ein solches Zittern bis zum Schluss möchte sich Spielertrainerin Susanna Koch-Lefevre in dieser Saison ersparen. „Das Entscheidungsspiel war für uns natürlich sehr nervenaufreibend. Von da her würden wir uns heuer gerne ein paar graue Haare ersparen“, so Koch-Lefevre.

„Wir werden kämpfen“

Graue Haare dürfte die 32-Jährige aber schon am vergangenen Donnerstag bekommen haben. Denn in der ersten Runde des Frauen-Cups schieden die Südburgenländerinnen schon aus. Für die anstehende Bundesliga-Saison zeigt sich Koch-Lefevre aber kämpferisch: „Auch wenn wir für die meisten wahrscheinlich der Abstiegskandidat Nummer eins sind, können wir auch heuer wieder nur positiv überraschend, solange es für uns etwas zu kämpfen gibt, werden wir auch kämpfen“.

ORF

Der ORF zeigt ab dieser Saison vor jeder Runde am Freitagabend das Frauenfußball-Magazin „Mit Herz“ in ORF Sport Plus. Pro Spieltag wird ein Match live entweder in ORF Sport Plus oder im Internet auf ÖFB-TV gezeigt.

Neue Heimstätte in Mischendorf

Ein kleiner Vorteil für den FC Südburgenland ist sicher, dass in Mischendorf (Bezirk Oberwart) eine neue und vor allem fixe Heimstätte gefunden wurde. Das erste Saisonspiel um 14.00 Uhr bestreiten die Südburgenländerinnen aber auswärts bei der Spielgemeinschaft Austria Wien/USC Landhaus. Da sind die Damen aus dem Burgenland der klare Außenseiter.

„Auf Defensivarbeit konzentrieren“

„Wir werden uns in erster Linie auf die Defensivarbeit konzentrieren müssen. Wir werden versuchen über schnelle Konter gefährlich zu werden. Uns ist aber bewusst, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird“, so Koch-Lefevre.