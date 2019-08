Vier Gegentore gegen Salzburg, fünf gegen die Wiener Austria – vor allem das Abwehrverhalten hat SVM-Trainer Franz Ponweiser in den letzten beiden Bundesliga-Spielen nicht gefallen. Das muss sich heute gegen den WAC ändern, wenn Mattersburg aus Kärnten Punkte mitnehmen will. „Wir haben sehr viele individuelle taktische Fehler gemacht, wo Gegentore passiert sind, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen. Die haben wir gut aufgearbeitet. Wir haben auch an der Einstellung gearbeitet, wie wir an die Sache herangehen“, so Ponweiser.

„WAC mit den eigenen Waffen schlagen“

Beide Mannschaften halten nach drei Runden bei drei Punkten. Wobei beim Europacup-Starter aus Kärnten viel Qualität vorhanden ist, meint Ponweiser. „Wir müssen einfach im Kopf viel klarer da sein, viel angespannter sein. Wir müssen vor allem die Anfangsphase beim WAC, die ja ein extremes, hohes Pressing spielen und die Red Bull Philosophie komplett verfolgen, abfangen und sie mit den eigenen Waffen schlagen. Das heißt wir müssen im Umschaltspiel richtig gut und aggressiv nach vorne stoßen“, so Ponweiser.

Anpfiff um 17.00 Uhr

Nicht im Kader der Mattersburger stehen verletzungsbedingt Top-Torschütze Martin Pusic und Mittelfeldmann Jano. Auch Neuzugang Victor Olatunji wird gegen den WAC nicht dabei sein, er wird diese Woche erstmals bei den Amateuren zum Zug kommen. Das Spiel Wolfsberg gegen Mattersburg wird um 17.00 Uhr angepfiffen.