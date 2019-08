Die erste Kontrolle fand bereits am Dienstag statt. 440 Lenker wurden angezeigt, weil sie zu schnell unterwegs waren. Weitere 124 mussten an Ort und Stelle ein Organmandat bezahlen. Die Kontrollen werden durchgeführt, weil seitens der Kommunen zu hohe Fahrgeschwindigkeiten im Ortsgebiet bemängelt würden, hieß es von der Polizei.

Landesweite Kontrollen

An der Aktion am Dienstag waren landesweit 90 Polizisten beteiligt. Sie kontrollierten in der Zeit von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr 896 Lenker. Auch 98 Alkovortests wurden durchgeführt.

ORF

424 der 440 angezeigten Autofahrer waren vom Radar „geblitzt“ worden, die übrigen 16 waren laut Messungen mit der Laserpistole zu schnell dran. Weiters missachteten neun Lenker die Gurtenpflicht, ebenfalls neun wurden beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung erwischt