30 Jahre Grenzöffnung: Merkel trifft Orban

Es ist schon sehr viel gesagt und geschrieben worden über das Paneuropäische Picknick und den Durchbruch der Grenze bei St. Margarethen vor 30 Jahren, aber die Veranstalter der zweitägigen Konferenz in Sopron versuchen neue Aspekte zu finden. Zu der zweisprachigen Veranstaltung sind Zeitzeugen, Historiker und Politiker – auch aus dem Burgenland – geladen. Sie wollen nicht nur die Ereignisse von damals aufrollen, sondern auch die Entwicklung der Grenzregion seitdem beleuchten.

Veranstaltet wird die Konferenz unter anderem von der Konrad Adenauer Stiftung, der Stadt Sopron und der Stiftung Paneuropäisches Picknick. Zeitgleich wurde in der Innenstadt von Sopron eine Freilichtausstellung zum Sommer 1989 eröffnet. Am eigentlichen Schauplatz des Picknicks wurde der Gedenkpark um ein Stück der Berliner Mauer und um ein Besucherzentrum erweitert. Dieses wird am Montagnachmittag feierlich eröffnet.

Ende der Feierlichkeiten am ungarischen Nationalfeiertag

Bereits Montagvormittag findet ein offizielles Treffen zwischen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Sopron statt. Abgeschlossen werden die viertägigen Feierlichkeiten am Dienstag, am ungarischen Nationalfeiertag, mit einem bunten Programm in der Soproner Innenstadt und einem Konzert am Abend.