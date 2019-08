Der Ausfall der Festspiele habe im Jahr 2018 zu einem Minus bei den Nächtigungen im Bezirk Eisenstadt Umgebung geführt. Mit der Rückkehr der Oper nach St. Margarethen habe es heuer auch wieder eine positive Entwicklung bei den Nächtigungen und den Gästeankünften im Bezirk gegeben, bilanzierte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

„Kommt bei Gästen gut an“

„Da ist jetzt absolut auch wieder ein Plus zu verzeichnen, das heißt, es kommt auch bei den Gästen gut an, dass dieses zusätzliche Kulturprogramm jetzt wieder da ist im Bezirk. Die Gemeinden sind hier wirklich sehr bemüht Gäste zu holen und zu binden“, so Eisenkopf.