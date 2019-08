Chronik

Frau stirbt nach Unfall in Eisenstadt

Der Unfall auf der Mattersburger Straße (B50) in Eisenstadt Donnerstagmittag forderte ein Todesopfer. Die 55-jährige Beifahrerin jenes 60-jährigen Wieners, der beim Linksabbiegen gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug stieß, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in Folge im Krankenhaus Eisenstadt verstarb.