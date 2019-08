Bootslenker, die in Seenot geraten, seien häufig selbst dafür verantwortlich, dass sie in diese Lage kommen, sagte der Kommandant der Stadtfeuerwehr Neusiedl am See, Reinhard Theuritzbacher. Meist seien es ungeübte Segler, die die Sturm-Vorwarnstufe nicht ernst nehmen. Wenn sie dann kentern, müssen sie von der Feuerwehr geborgen werden.

ORF

Einsätze zu jeder Tages und Nachtzeit

„Wir werden von der Landessicherheitszentrale Burgenland alarmiert und verlassen dann die Arbeitsstätte oder unser zu Hause. Wir fahren ins Bootshaus und besetzen das Boot mit Bootsführern. Wir versuchen dann mit dem gekenterten Boot Kontakt aufzunehmen, via Handy. Dann fahren wir aus und versuchen das Boot in den nächsten Hafen zu ziehen, wenn das möglich ist“, so Theuritzbacher.

ORF

Momentan häufen sich die Einsätze für die Helfer auf dem Neusiedlersee, weil der Wasserstand heuer außergewöhnlich niedrig ist. Kommt ein Sturm auf, bläst der Wind die Boote oft in den Schilfgürtel. Dort laufen sie auf Grund und bleiben stecken. Die Feuerwehrleute müssen dann ihren Arbeitsplatz verlassen oder ihre Freizeit und ihren Schlaf opfern. Geld bekommen die Einsatzkräfte dafür nicht, und manchmal nicht einmal ein „Dankeschön“ von den Geretteten, sagte Theuritzbacher.

Manchmal gibt es nichteinmal ein „Dankeschön“

Leider gebe es doch immer wieder Uneinsichtige, die denken, dass das selbstverständlich sei. „Diese Leute glauben, dass wir das hauptberuflich machen. Die vergangenen Tage waren doch sehr anstrengend, weil einige Einsätze auch über den Abend gedauert haben. Da rückt man dann erst um zwei Uhr in der Früh ein und dann ist es aber damit auch noch nicht getan. Man muss das Boot wieder herrichten und fit machen, denn am nächsten Tag kann ja wieder etwas sein“, so Theuritzbacher.

ORF

Sein Tipp für unerfahrene Segler: Schon bei der Sturm-Vorwarnstufe lieber an Land bleiben. Das Wetter könne rasch umschlagen und den scheinbar harmlosen Neusiedlersee zu einer ernsthaften Gefahrenzone machen.