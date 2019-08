Verkehr

Sommer als gefährliche Zeit im Straßenverkehr

Heuer sind im Burgenland bereits 16 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Jetzt in den Sommermonaten steigt zudem die Anzahl an Unfällen, alleine im Juli sind fünf Menschen gestorben. Die häufigste Ursache ist Ablenkung am Steuer.