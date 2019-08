23 Elektroautos sind in Eisenstadt im Einsatz, zusätzlich gibt es zwei Elektro-Mopeds. Seitdem das Verteilerzentrum in Eisenstadt 2017 errichtet worden ist, arbeitet man auch hier an einer schrittweisen Umstellung. „Es gibt nicht nur von den Kunden gutes Feedback, sondern auch von den Zustellern. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir das bekommen, so können wir immer wieder Verbesserungen vornehmen“, so Jürgen Tarman, Assistent der Gebietsleitung.

Komfortabel und gut für die Umwelt

Beim Rückwärtsfahren gibt das Auto Piepsgeräusche von sich, damit Fußgänger auf das leise Fahrzeug aufmerksam gemacht werden. „Die Autos sind sehr komfortabel zu fahren, wenn man zum Beispiel zu Haushalten zufährt, machen die Elektroautos keinen Lärm. Die Leute danken uns dafür“, erzählt Zusteller Kurt Schwarz aus seinem Arbeitsalltag.

Genug Reichweite

Die Elektroautos haben eine Reichweite von rund 180 Kilometer. Für Kurt Schwarz’ Route in Eisenstadt ist das ausreichend. „Ich fahre zirka 25 bis 30 Kilometer pro Tag. Ich muss nicht tanken, wenn ich mit dem Zustellen fertig bin, hänge ich das Auto wieder an die Ladestation. Über Nacht wird es geladen und in der Früh stecke ich wieder ab und fahre los“, so Schwarz.

Probleme können auftreten, wenn es Personalausfälle gibt oder weitere Strecken befahren werden müssen. Nicht nur Eisenstadt, sondern auch die umliegenden Gemeinden Zagersdorf, Großhöflein und Schützen gehören zum Verteilerkreis.