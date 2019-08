Der Winzer Herbert Schrammel in Gols überprüfte Montagfrüh die Qualität seiner Bouviertrauben. Aus diesen Trauben möchte er Jungwein erzeugen, der schon in 14 Tagen in Flaschen gefüllt werden soll.

„Wir sind in zehn Jahren neun Mal die ersten bei der Weinlese in Österreich gewesen. Das ist eine frühreife Sorte. Ich habe gerade den Zuckergradtest gemacht – der zeigt genau an 15,8 Grad Klosterneuburger. Das ist optimal für diesen Zeitpunkt. Ich würde nicht sagen, dass wir heuer spät dran sind, sondern dass wir von der Zeit her im normalen Rahmen sind“, sagte Schrammel.

Vorteil der Lesemaschine

Die Gradation passte also. Die Trauben werden mit der Lesemaschine geerntet. Überhaupt kommen bei uns immer öfter Lesemaschinen zum Einsatz, die Technik ist ausgereift. „Die Maschinen ernten schon so gut, fast gleich gut , wie die Menschen. Wir ernten die Weißweine in der Nacht, weil es kühler ist, da haben wir kein Problem mit dem Weiterkühlen im Keller. Die Weintrauben werden schon von der Weinlesemaschine ausgelaugt und daher wird der Saft schön fruchtig“, erklärte der Winzer.

Hauptlese beginnt Anfang September

In Podersdorf werden Tafeltrauben für die Sturmproduktion gelesen. Auch hier sind die Trauben süß und von guter Qualität. Nur der fehlende Regen in den vergangenen Monaten macht sich bemerkbar. „In der heurigen Ernte gab es überhaupt keine Infektion der Trauben. Durch den Wassermangel gibt es ein Drittel weniger bei der Ernte als im Vorjahr“, so Schrammel.

Jetzt werden die Frühsorten für die Traubensaft-, Sturm- und Jungweinerzeugung gelesen. Hält das sonnige Wetter halbwegs an, kann mit dem Beginn der Hauptlese in der ersten Septemberwoche gerechnet werden.