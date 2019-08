Mit den steigenden Temperaturen steigen auch die Absätze bei den Getränkeherstellern. Heuer macht sich aber auch ein weiterer Trend bemerkbar, nämlich jener zur Glasflasche. Die Konsumenten greifen wieder vermehrt zu Getränken, die in Mehrwegflaschen abgefüllt sind. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es um zehn Prozent mehr Nachfrage. Viele Getränkelieferanten gewannen auch neue Kunden dazu.

Kunden wollen regionale Produkte und bevorzugen Glasflaschen, weil der Geschmack als besser empfunden werde, erklärt Christian Dobrovits, Getränkeerzeuger aus Wulkaprodersdorf. Außerdem wollen Kunden auch regionale Erzeuger unterstützen. Sie schätzen auch die Nähe zum lokalen Getränkeerzeuger.

Viele lokale Getränkeerzeuger bieten auch eine Hauszustellung an. Trotz einer Zustellgebühr wird dieses Service wieder verstärkt angenommen. „Momentan kommen wir mit dem bestehenden Personal noch gut aus. Auch die Kapazitäten in der Produktion reichen noch aus, wir werden sehen, ob das auch in Zukunft so gehalten werden kann oder ob das Personal ausgebaut werden muss“, so Dobrovits.

Auch bei einem Getränkehändler in Parndorf (Bez. Neusiedl am See) zeigt sich eine erhöhte Nachfrage nach Glasflaschen und zwar ebenfalls um rund zehn Prozent. Das „Durstlöscher-Team“ wurde heuer schon um einige Mitarbeiter erweitert. Die Belieferung der Kunden erfolgt ungefähr in einem Umkreis von 50 Kilometern. „Es kommt immer darauf an, was es einem wert ist. Hat man lieber Plastik oder ist man nachhaltig, schaut man auf die Umwelt, dann steigt man um auf Glasflaschen“, sagt Tanja Depauly.

Bewiesen ist, dass die Mehrweg-Glasflaschen umweltfreundlicher sind, weil sie an die 40 Mal wieder befüllt werden können. Außerdem bleiben die Getränke länger frisch.