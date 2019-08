Eine schwierige Situation in der Familie kann etwa die plötzliche Arbeitslosigkeit des Vaters oder der Mutter sein, wodurch das soziale Gefüge innerhalb der Familie gestört wird, erklärt Georg Stenger, Geschäftsführer der Volkshilfe Burgenland.

„Die Kolleginnen werden von der Kinder- und Jugendhilfe beauftragt in den Familien tätig zu werden, Unterstützung zu leisten und zu helfen Strukturen in der Familie wieder aufzubauen und die vorhandenen Ressourcen zu stärken“, so Stenger.

Elf Stützpunkte im Burgenland

Solche Fälle sind nur einige von vielen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshilfe den Menschen zur Seite stehen. Der Bedarf wird künftig steigen, wie die demographische Entwicklung zeigt. Denn laut Statistik Austria werden im Jahr 2050 bereits rund 28 Prozent der Gesamtbevölkerung älter als 65 Jahre sein. Deswegen werden Mitarbeiter gesucht.

„Vorwiegend werden die Mitarbeiter in der Hauskrankenpflege gesucht, wo wir auch den Löwenanteil der Mitarbeiter beschäftigt haben – also rund 120 Mitarbeiter. Wir suchen in allen Bezirken und allen Professionen – von der diplomierten Kraft bis hin zu der Heimhilfe – Personal“, so Stenger. Pro Monat tätigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 6.500 Hausbesuche in allen Fachbereichen. Im gesamten Burgenland gibt es elf Stützpunkte der Volkshilfe.