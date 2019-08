Der 22-Jährige verbrachte fünf Jahre mit der Planung des Kölner Doms im Miniaturformat, seine ganzen Ersparnisse gingen mittlerweile dafür drauf. Derzeit ist er mit dem Zusammenbau der Mini-Kathedrale von Baumgarten beschäftigt. „Ich bin gerade beim 300. Teil des Doms, insgesamt hat der Dom 1.500 Teile. Der Kölner Dom ist ein gotisches Bauwerk und bei jedem gotischen Bauwerk sind eben die Facetten, wie Strebebögen, Strebepfeiler, das Gewölbe innen, die Spitzbogenfenster, die Teile, die eine gothische Kirche ausmachen“, erklärt Mikats.

Tatkräftige Unterstützung

Mikats’ Mutter unterstützt ihren Sohn bei seinem Riesenprojekt. Sebastian fertigte für jeden Teil Pläne an, Claudia Mikats bereitet die Holzteile für den Zuschnitt vor. „Ich habe am Anfang sehr gezweifelt, ich dachte, dass es ein viel zu lange andauerndes Projekt ist, viel zu groß und viel zu teuer. Als er sich dann gegen meinen Willen durchgesetzt hat, war ich natürlich sofort dabei und habe auch immer mit geholfen“, so Claudia Mikats.

Mini-Dom samt Kirchenglocken

Der Kölner Dom so wie er jetzt im Garten der Familie Mikats steht, verschlang bis jetzt 20.000 Euro. In mühevoller Kleinarbeit wächst hier eine Kathedrale mit Betonfundament, Belüftungsschächten und ausgeklügelter Beleuchtung. Selbstverständlich dürfen auch die Kirchenglocken nicht fehlen. „Es gibt insgesamt sechs Glocken, die größte davon hat ungefähr einen Durchmesser von zirka 20 Zentimetern und wiegt 1,5 Kilogramm. Sie funktionieren mit einer automatischen Steuerung im Keller, sie läuten zu bestimmten Uhrzeiten“, so Sebastian Mikats.

Beleuchtung, Glocken und Musik Sebastian Mikats, in der Schaltzentrale im Keller seines Elternhauses, erklärt die technische Ausstattung des Mini-Doms.

Sebastian besuchte ein Gymnasium. Beim Einrichten der computergesteuerten Schaltzentrale des Doms half ihm dann aber die Lehre zur IT-Fachkraft. Sein Bauwerk beeindruckt demnach nicht nur durch die Bauweise. Die Einweihung des Kölner Doms in Baumgarten ist für 2020 geplant.