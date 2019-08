Gericht

Bankomatdiebstahl: Prozess wird fortgesetzt

In Eisenstadt steht am Montag neuerlich ein Mann vor Gericht, der in Trausdorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung) einen Bankomaten aus dem Foyer eines Supermarkts gerissen hat. Der 49-jährige Angeklagte konnte zunächst samt Bankomat und 82.000 Euro flüchten, wurde letztlich aber gefasst.