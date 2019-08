Das teilte die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland am Sonntag mit. Kurz nach 19.00 Uhr habe der Wind aufgefrischt. Um 19.35 Uhr gab es die erste Alarmierung. Da war die Sturmwarnung bereits aktiv. Bis zum späten Abend mussten die Feuerwehrboote aus Neusiedl am See und Mörbisch je zweimal, jene aus Purbach und Oggau jeweils einmal ausrücken.

Am meisten beschäftigt waren die Helfer zwischen 20.45 Uhr und 22.00 Uhr. Die Bootsbergungen erfolgten laut Landessicherheitszentrale im Bereich des Ostufers bei Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) und Illmitz. Die Windgeschwindigkeit sei bei etwa 40 bis 60 km/h gelegen, teilweise auch etwas drüber, hieß es.