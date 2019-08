Mit Gauklern, Drehleiermusik, Harlekins, Fotosession mit den Operettendarstellern und Dixieland-Band werden die Gäste in Fertörakos im Felsentheater auf die Lustige Witwe eingestimmt. Die Vorstellungen sind Vormittags oder am späten Nachmittag, damit man auch Gelegenheit hat, die Region zu ergründen oder länger im Felsentheater zu verweilen.

„Wir haben einen Traumstart hinter uns. Das Konzept ist einzigartig. Ob man hier herinnen spielt, oder nicht spielt – das Felsentheater ist einzigartig“, so der Intendant der Gerberhaus Culturproduktionen Sepp Schreiner.

Klassische Inszenierung

„Die lustige Witwe“ beginnt mit dem unvergänglichen Franz Lehar-Begrüßungsmarsch, ganz klassisch im Bühnenbild und Kostüm. Die Operettenschauspieler sind Mitglieder des Soproner Theaters und des Operettenwelt-Ensembles aus Budapest. „Wir spielen hier schon jahrelang. Es ist ein großes Erlebnis – nicht nur für mich, sondern für das ganze Ensemble“, so Tibor Szolnoki vom Operettenwelt-Ensemble Budapest.

In Fertörakos hört man die ungarische Seele auf deutsch erklingen. Manche haben geübt, manche spielen schon seit Jahren auf Deutsch. „Als ungarischer Schauspieler ist es eine nette Herausforderung in einer fremden Sprache spielen zu können. Ich habe übrigens schon vor 40 Jahren hier in diesem Höhlentheater gespielt“, so Schauspieler Karoly Rupnik.

„Die lustige Witwe“ im Felsentheater Ausschnitt: „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“

Burgenländer im Team

Manche kommen direkt aus der burgenländischen Nachbarschaft, um bei den Aufführungen mitzuwirken. „Ich bin eigentlich kein Fan von Operette oder Oper – es hat auch lange gedauert mich zu überreden. Aber jetzt bin ich sehr froh dabei zu sein. Ich bin sehr stolz – ich bin ja der einzige Österreicher und Burgenländer, der hier dabei sein kann“, so Horst Mayerhofer aus Schattendorf.

„Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ gibt es für das Publikum, ebenso wird die Leharsche Romantik in „Lippen schweigen“ von der lustigen Witwe Hana Glawari und Graf Danilo gefühlsecht wiedergegeben. Dank Lehar finden die beiden nach Irrungen und Wirrungen doch zusammen – eine dichte, packende Inszenierung – wenn man Operette im klassischen Stile bevorzugt.