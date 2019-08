Die Wandertour startete im Schlosshof von Kohfidisch, wo die Parteifreunde und Sympathisanten lautstark auf die Wahlen im September eingestimmt wurden. Dann ging es sechs Kilometer bergauf – und zwar auf den Csaterberg. ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz war auf dem Weg ständig von Fotografen umringt, die meisten wollten ein Selfie machen.

„Es ist immer schön quer durch Österreich unterwegs sein zu dürfen – Gespräche zu führen, Anregungen mitzubekommen, auch zu hören, wo wir gut unterwegs sind oder auch wo sich die Menschen eine Veränderung erwarten. Das ist etwas, das mir immer viel Kraft gibt“, so Kurz zu der Wanderung.

ORF

Auf die Frage, welches Ergebnis er sich im Burgenland bei der kommenden Nationalratswahl erwarte, antwortete Kurz, dass es schon letztes Mal ein starkes Ergebnis im Burgenland gegeben hätte. „Unser Ziel ist natürlich, dass wir österreichweit die Nummer eins werden, dass wir ein Plus vor dem Ergebnis haben und unseren Weg und unsere Arbeit für Österreich fortsetzen dürfen“, sagte Kurz.

„Im Burgenland mitregieren“

Angesprochen auf die burgenländische ÖVP und die Erwartungen für die Landtagswahl im Jänner, sagte Kurz, dass ihm wichtig sei, dass Thomas Steiner und die burgenländische Volkspartei im Burgenland wieder Verantwortung übernehmen und auch mitregieren könnten.

„Ich glaube, die Handschrift von Thomas Steiner tut jetzt Eisenstadt gut – sie würde aber dem ganzen Burgenland gut tun“, so Kurz. Am Berg angekommen, sagte Kurz, dass man im Burgenland zwar keinen wirklich hohen Berg gefunden habe, aber das Wandern mit rund 1.200 Menschen Energie für den bevorstehenden Wahlkampf geben würde.

ORF/Krenn

Steiner: „Gutes Zeichen für Wahl“

Gut gelaunt angesichts der vielen Teilnehmer, war auch ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. „Der Tag war wichtig. Es war ein schönes Zeichen, dass so viele Menschen der Einladung gefolgt sind, mit Sebastian Kurz und mir heute im Südburgenland am Csaterberg unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen für die Nationalrats- und für die Landtagswahl, wo ich hoffe, dass die Volkspartei gute Ergebnisse schafft“, so Steiner. Bei der Europawahl habe man die SPÖ überholt, natürlich sei es das Ziel immer bestmöglich abzuschließen, so Steiner.