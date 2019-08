Franz Lederer kehrte an seine alte Wirkungstätte zurück. Gleichzeitig war es ein Treffen mit einem seiner ehemaligen Spieler. Denn Marek Kausich ist seit heuer Trainer der SVM Amateure. Kurz: es standen zwei alte Bekannte an der Seitenlinie – ein Spiel, das Brisanz versprach. Der ASV Draßburg entschied das Match bereits in Halbzeit eins. Noel Kustor reagierte nach dem Fehler von Michael Steinwender am schnellsten und sorgte für das 1:0 für die Gäste aus Draßburg.

Es war der erste Treffer für Draßburg in der Regionalliga – ein Lebenszeichen nach der deutlichen 0:5-Pleite in Runde eins gegen Stripfing/Angern. 450 Zuseher sehen ein ausgeglichenes Spiel – und Mattersburger, die weiter auf das erste Saisontor warten müssen. Denn zuerst scheiterte Amar Helic an Draßburgs Tormann Lukas Stifter – und gleich darauf wurde der Versuch von Luca Pichler im letzten Moment geklärt.

Draßburg effizienter

Draßburg war an diesem Tag einfach effizienter. Nach einem Freistoß stieg der aufgerückte Dejan Cosic am höchsten – und erhöhte für die Lederer-Elf auf 2:0. Draßburg präsentierte sich eiskalt – zweite Chance, zweiter Treffer. „Von der Situation her war noch mehr Brisanz drinnen, als ich von einem Nachbarschaftsderby gewohnt bin. Wir wussten, wir müssen anschreiben, daher ist es jetzt eine wunderbare Geschichte“, so Franz Lederer.

Es blieb beim 2:0 für Draßburg – auch weil Mattersburg kaum gefährlich wurde – und Draßburg geschickt und im Kollektiv verteidigte. „Ich habe jetzt noch Gänsehaut, weil sich jeder hineingehaut hat – so kann man Derbysiege auch einfahren“, sagte ASV Draßburg-Kapitän Holger Knartz.

SVM Amateure noch punktelos

Das Duell der ehemaligen Kollegen gewann somit Franz Lederer – Marek Kausich ging leer aus. „Er ist ein Klasse Bursch und ich musste ihn heute einfach mal außen vor lassen“, so Lederer. „Wir werden sicher nicht die internen Ziele nach dem Spiel ändern. Wir müssen das Spiel analysieren, dann abhaken – das haben wir, glaub ich, auch schon während dem Spiel gemacht“, sagte Kausich. Während die SVM Amateure nach zwei Runden noch punktelos sind – feierte Draßburg den ersten Sieg in der Regionalliga.