Hauptsächliches Augenmerk wurde bei der Schwerpunktaktion auf das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, die Benutzung von Sicherheitsgurten, die Einhaltung der vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeit und des Sicherheitsabstandes sowie die Überprüfung von Fahrzeuglenkern hinsichtlich Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch gelegt.

Zwei Lenker hatten ihre Kraftfahrzeuge in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand gelenkt. Ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der höchste gemessene Wert wurde bei einem 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Oberwart mit 1,22 Promille festgestellt.

603 Radaranzeigen

Insgesamt wurden 66 Alkoholtests durchgeführt, 603 Radaranzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretung und 45 sonstige Anzeigen erstattet. Es wurde auch ein Kennzeichen von einem Motorrad abgenommen und 98 Organstrafverfügungen vor Ort erlassen. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) war mit Medienvertretern im Zuge des Starts Verkehrssicherheitskampagne „Sei smart und konzentrier Dich während der Fahrt“ bei Kontrollen in Neusiedl am See dabei.