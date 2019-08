In Purbach und Mörbisch waren defekte Kabel – in Rust war eine defekte Freileitung die Ursache. Nachdem alle Gemeinden durch Netzumschaltungen wieder mit Strom versorgt waren, wurde sofort mit der Behebung der Schäden begonnen.

In Rust und Mörbisch waren insgesamt rund 1.400 Haushalte für eine viertel Stunde ohne Strom. Ganz Oggau war mit seinen rund 1.050 Haushalten 57 Minuten ohne Strom.

Sechs Mitarbeiter mit Störungsbehebung beschäftigt

In Donnerskirchen, Oslip, St. Georgen und Schützen am Gebirge waren zirka 1.200 Kundenanlagen drei Minuten lang ohne Versorgung, in Purbach rund 40 Haushalte eine dreiviertel Stunde und 1.840 Haushalte eine Stunde stromlos.

Die Schäden im 20-kV-Netz in Mörbisch und Rust wurden noch in der Nacht behoben, die Reparaturarbeiten in Purbach werden am Samstag durchgeführt. Am Freitag waren in den Abend- und Nachtstunden sechs Mitarbeiter der Netz Burgenland und ein Bautrupp mit der Störungsbehebung beschäftigt.