Ziel der Kampagne sei es, Unfälle zu vermeiden, denn Ablenkung sei als häufigste Unfallursache leicht vermeidbar, heißt es in der Aussendung. Tschürtz will sich außerdem Unfallstellen ansehen, um im Bedarfsfall infrastrukturell nachzubessern, wie er sagt. Die Kampagne wird gemeinsam mit der Polizei durchgeführt.

Am Freitag wurden bei einer Aktion Leuchtarmbänder an vorbildliche Autofahrer übergeben. Im Zeitraum von Anfang Jänner bis Anfang August des heurigen Jahres seien auf Burgenlands Straßen bereits 16 Menschen ums Leben gekommen, das sei eine traurige Zwischenbilanz, so Tschürtz. 2017 seien es im Vergleichszeitraum neun und 2018 nur 6 Todesopfer gewesen.