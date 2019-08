Freitagmittag war das 320 Einwohner Dorf Bildein bereits im Rockfieber. Die Hauptbühne neben der Kirche ist ebenso aufgebaut, wie die Uhudler-Bühne im Apfelgarten. Unzählige freiwillige Helfer und Helferinnen standen in den vergangenen Tagen nahezu rund um die Uhr im Einsatz. „Wir haben es auch heuer geschafft, rechtzeitig fertig zu werden. Die letzten Tage waren in Bildein sehr turbulent, aber es ist alles gut abgelaufen. Insgesamt sind rund um das Festival an diesem Wochenende 400 ehrenamtliche Helfer im Einsatz“, so Clemens Schrammel.

ORF

Picture on wird vom örtlichen Kulturverein „KuKuK“ veranstaltet. Während des Festivals ist der örtliche Gemeinderatssitzungssaal quasi die Kommandozentrale. Hier laufen alle Fäden zusammen, hier wird alles koordiniert. „Ich bin für die Pressebetreuung vor Ort zuständig und auch für die Presseaussendungen zu den diversen Veranstaltungen das ganze Jahr über. Ich beschäftige mich auch mit dem Booking der ungarischen Bands und bin auch für die Fans aus Ungarn zuständig“, sagte Zoltan.

Mehr als 3.000 Besucher

Die Besucher kommen inzwischen aus halb Europa. Der Bildeiner Sportplatz gleicht einer Zeltstadt. Die mehr als 3.000 Besucher sind zu einem unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor für die Region geworden. „Wir wollten eigentlich Kultur ins Land bringen. Wir haben jetzt den Nebeneffekt, dass die Region davon profitiert – die Gastronomie, die Vermieter, das Gewerbe, die bäuerlichen Direktvermarkter – alle machen Rekordumsätze an diesen Tagen. Das ist auch gut so, das stärkt die Identifikation mit dem Festival“, sagte picture on-Gründungsobmann Hansjörg Schrammel.

ORF

Heuer wird auch der Umweltgedanke groß geschrieben. Plastikgeschirr wurde durch umweltfreundliche Alternativen ersetzt. Die Speisekarte ist zudem gespickt mit regionalen Gerichten aus regionalen Zutaten. Die ersten Besucher sind schon seit Donnerstag da, sie haben traditionell ihre Zelte am Campingplatz aufgeschlagen und genießen die besondere Atmosphäre hier. Restkarten gibt es keine mehr – picture on ist auch heuer wieder restlos ausverkauft.