Politik

Sozialeinrichtungsgesetz in Begutachtung

In den vergangenen Monaten wurde von der Landesregierung der „Zukunftsplan Pflege“ erarbeitet. Teil dieses Plans ist ein neues Sozialeinrichtungsgesetz, das nun in Begutachtung ist. Das Gesetz soll etwa regeln, dass Geld aus der Pflege wieder in die Pflege investiert wird.