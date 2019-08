Im Jänner 2018 sprach sich in Oberwart herum, dass die Energie Burgenland ihr Biomassekraftwerk, in dem Holz in Wärme und Strom umgewandelt wird, an die Firma Bio-Brennstoff GmbH verkauft hat. Diese gehört zur Schmid Industrieholding. Die Gerüchte kochten hoch, von einer geplanten Müllverbrennungsanlage war damals die Rede.

Die vorliegenden Unterlagen seien nicht aussagekräftig und die Bevölkerung wurde nicht umfassend informiert, kritisierte damals die SPÖ. Nach einer breiten öffentlichen Diskussion, unter Einbindung von zwei amtierenden und einem ehemaligen Umweltanwalt, beruhigten sich die Gemüter.

Bei Einhaltung aller Auflagen keine Gesundheitsrisiken

In dem Werk sollen Reststoffe aus der Papierindustrie in ein Gas umgewandelt werden. Dieses wird dann für die Produktion eines Bindemittels verwendet. Bei plangemäßer Ausführung und Einhaltung aller Auflagen gebe es keine Gesundheitsrisiken und keine unzumutbare Belästigung durch Lärm, Geruch oder Staub, sagte der frühere Umweltanwalt Hermann Frühstück. Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart sieht das offenbar auch so und hat nun einen neunmonatigen Versuchsbetrieb genehmigt.

ORF

Eberhard Reil, Geschäftsführer der Bio-Brennstoff GmbH, sagte dazu: „Unser Projekt wird jetzt umgesetzt. Das heißt, wir beginnen jetzt mit den Adaptierungsarbeiten. Es wird ein Umbau und eine Adaptierung nach allerhöchsten technischen Standards erfolgen und dafür werden wir mit der Montage spätestens übernächste Woche beginnen.“

Drei Millionen Euro werden investiert

Das Investitionsvolumen umfasst drei Millionen Euro. Der Versuchsbetrieb startet Anfang des Jahres 2020. Die Firma will zeigen, dass die Anlage technisch einwandfrei funktioniert. „Das heißt wir werden ein Produkt-Gas herstellen, das für eine weitere Nutzung eine ausreichende Qualität haben wird. Wir werden auch darstellen, dass die Anlage, entsprechend unseren Vorgaben des Bescheides, keinerlei Belastung Richtung Umwelt und Anrainer haben wird“, ergänzte Reil.

Nach dem neunmonatigen Versuchsbetrieb benötigt die Firma eine weitere Genehmigung. Geht alles nach Plan, wird sie das Werk ausbauen und 35 Arbeitsplätze schaffen.