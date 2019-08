Noch genießen die meisten burgenländischen Kinder und Jugendlichen ihre Sommerferien am See oder im Schwimmbad. Von Schule will im Moment keiner etwas wissen. Einigen Schülerinnen und Schülern bleibt das Lernen aber auch im Sommer nicht erspart. Wer einen Fünfer im Zeugnis hat, muss im September zu einer Nachprüfung antreten. Im August wird also trotz Sommerferien fleißig gelernt.

Nachzipf kann teuer werden

Wie viele Nachprüfungen es an den burgenländischen Schulen gibt, ist nicht bekannt. Die Anzahl der Fünfer wird laut der Bildungsdirektion Burgenland statistisch nicht erhoben. Nachhilfeinstitute haben ebenso Hochsaison wie Lerncamps. Bei diesen Camps wird das Lernen mit spielerischen und sportlichen Aktivitäten kombiniert.

Für die Eltern bedeutet der Nachzipf oft auch eine finanzielle Belastung, denn für Nachhilfe und Lerncamps müssen sie tief in die Tasche greifen. Laut einer Studie der Arbeiterkammer wurden im Vorjahr pro betroffenem Kind rund 380 Euro für die Nachhilfe im Sommer ausgegeben.