Der Neusiedler See zieht sowohl Tagestouristen, als auch Urlauber ins Burgenland – diese bleiben im Schnitt drei Tage. Die Hälfte der Gäste kommt eigens um Radzufahren. Das gesamte Radwegenetz im Burgenland erstreckt sich über 2.500 Kilometer. Alleine in der Neusiedler-See-Region gibt es fast 40 Radwege.

„Ich komme das 20. Jahr um Radzufahren“ Radlerinnen und Radler erzählen warum sie im Burgenland urlauben

Neusiedler See Radweg am beliebtesten

Der Neusiedler See Radweg ist der beliebteste im Burgenland. Er ist 125 Kilometer lang und wurde österreichweit vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) mit der höchsten Qualität ausgezeichnet, sagte Stefan Schindler, Geschäftsführer des Neusiedler See Tourismus.

„Hier am Neusiedler See haben wir einige Besonderheiten. Es ist diese Landschaft zwischen Alpen und Puszta, die ihn so besonder macht. Man hat keine Sichthindernisse mit Bergen und Tälern und man hat den See zentrale in der Mitte als verbindendes Element. Man hat die Radfähren, die sehr beliebt, und wir haben die Internationalität, weil wir auch auf ungarischer Seite den Radweg haben“, so Schindler.

Auch Kulinarik zieht Touristen ins Burgenland

Zugpferd neben der Landschaft und den flachen Radwegen ist die Kulinarik: „Wir profitieren in dem Sinn, dass der Kirschblütenradweg direkt bei unserem Heurigen vorbeiführt“, so Thomas Strommer, Heurigenwirt in Purbach am Neusiedler See. „Wir freuen uns wenn die Radler kommen, aus Österreich und aus den umliegenden Ländern“, erzählte Leni Lang, Wirtin aus Illmitz. Am liebsten essen Urlauber im Burgenland übrigens burgenländische Schmankerl wie Schweinsbraten, Surbraten, geröstete Leber oder Bohnenstrudel und trinken burgenländischen Wein.