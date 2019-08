Die Pensionistin verschwand am Sonntag aus ihrem Haus und kehrte bis in die späten Abendstunden nicht zurück. Die Tochter meldete die 87-jährige Demenzkranke am Sonntagabend als vermisst. Noch in der Nacht suchten die Einsatzkräfte mit einem Polizeihubschrauber und Suchhunden nach der Burgenländerin – zunächst allerdings ohne Erfolg. Erst als die Suche am nächsten Morgen fortgesetzt wurde, entdeckten die Einsatzkräfte die 87-Jährige unverletzt in einem Garten, ungefähr 150 Meter von ihrem Haus entfernt. Sie wurde laut Polizei vorsorglich in ärztliche Behandlung übergeben.