Sei es als Beitrag zum Klimaschutz, aus Kostengründen, oder ganz einfach aufrund der Bequemlichkeit – es steigen immer mehr Menschen vom Auto auf die Bahn um. Auch die Raaberbahn verzeichnet Zuwächse im Personenverkehr, sagte die stellvertretende Generaldirektorin Hana Dellemann. „Wir freuen uns sehr, dass wir letztes Jahr 1,8 Millionen Fahrgäste auf unseren Strecken begrüßen durften. Wir rechnen damit, dass es heuer drei bis vier Prozent Zuwächse geben wird und das ist sehr positiv für uns“, so Dellemann.

ORF

Bahnhof Wulkaprodersdorf wurde modernisiert

In den vergangenen Jahren wurde in der Zentrale in Wulkaprodersdorf in eine neue Fernsteueranlage und in digitale Stellwerke investiert. Viele Bahnhöfe wurden modernisiert und derzeit wird in Wulkaprodersdorf eine neue Park- und Ride-Anlage errichtet. Auf der Hauptstrecke Wulkaprodersdorf – Wien Meidling wird die Fahrzeit ab Dezember um fünf Minuten verkürzt, so Dellemann. Auch kostenloses WLAN soll es ab Ende des Jahres in allen Raaberbahnzügen geben sowie Tageszeitungen und Magazine.

Die Raaberbahn hat in Österreich 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell wird Personal für den technischen und den administrativen Bereich gesucht.