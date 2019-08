Der 38-jährige Besitzer des Einfamilienhauses und ein Mitarbeiter eines Fachunternehmens waren am Montagvormittag in Kemeten, mit Wartungsarbeiten an der hauseigenen Solaranlage beschäftigt.

Eine Stunde nach Ende der Arbeiten bemerkten sie im Bereich der Solarpanele Rauch zwischen den Dachziegeln und der Holzverschalung des Dachstuhles. Sie versuchten dann mit einem Feuerlöscher den entstehenden Brand zu löschen. Trotz intensiver Bemühungen breitete sich das Feuer aus und der Hausbesitzer verständigte die Feuerwehr.

Vier Feuerwehren waren im Einsatz

Die Feuerwehren Kemeten, Wolfau, Litzelsdorf sowie Oberwart versuchten mit zehn Fahrzeugen und ungefähr 50 Feuerwehrleuten den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten an die 30 Minuten, danach wurde „Brand aus“ gegeben. Nachbargebäude sowie Personen waren nicht gefährdet, es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, der Bezirksbrandermittler des Bezirkspolizeikommandos Oberwart wurde verständigt und nahm die Erhebungen auf.