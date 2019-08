Auf den Plätzen nach Sebastian Kurz folgen die fünf ÖVP-Ministerinnen und Ministern der letzten Regierung. Auf dem darauffolgenden siebenten Listenplatz rangiert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, danach folgt Gaby Schwarz auf Platz acht. Auf Platz neun ist ÖVP-Klubobmann August Wöginger platziert.

ORF

Insgesamt stehen auf der ÖVP-Bundesliste einhundert Kandidatinnen und Kandidaten. Schwarz führt auch die Landesliste der ÖVP im Burgenland an – mehr dazu in ÖVP: Schwarz führt Landesliste an. Schwarz war in der vergangenen Legistlaturperiode Gesundheitssprecherin der ÖVP im Parlament. Zuvor war sie 37 Jahre lang beim ORF tätig.

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner zeigt sich über die Platzierung von Schwarz auf dem achten Platz sehr erfeut: „Gaby Schwarz hat sich binnen kürzester Zeit als Quereinsteigerin mit viel Engagement und Einsatz einen hervorragenden Ruf in der Politik erarbeitet. Die ausgezeichnete Platzierung ist ein Zeichen der Wertschätzung für sie selbst, aber auch für das Burgenland“, so Steiner.