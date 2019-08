Der Motorradfahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei hatte ein 56-jähriger Georgier mit dem Lastwagen auf Höhe der Anschlussstelle Neusiedl am See von der B50 nach links auf die Ostautobahn (A4) abbiegen wollen. Dabei ereignete sich der Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Zweiradlenker. Die dortige Ampel war zum Unfallzeitpunkt mit gelbblinkenden Lichtzeichen geregelt, so die Landespolizeidirektion.