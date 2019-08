Die Hausdurchsuchung war am Donnerstag durchgeführt worden. Der junge Mann stand im Verdacht, in den vergangenen 18 Monaten „eine beträchtliche Menge an Cannabiskraut verkauft zu haben“, berichtete die Polizei. Erzeugt haben soll er etwa acht Kilo.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der 24-Jährige soll im Bereich Praterstern in Wien gedealt haben. Die Durchsuchung einer Wohnung in der Bundeshauptstadt verlief negativ, so die Ermittler. Der geständige Beschuldigte ist in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft.