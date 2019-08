Sport

SVM: „Monsteraufgabe“ bei Red Bull Salzburg

Auf den SV Mattersburg wartet in der zweiten Runde der Bundesliga eine schwere Aufgabe: Die Mannschaft des neuen Trainers Franz Ponweiser tritt am Sonntagnachmittag um 17.00 Uhr auswärts bei Titelverteidiger Salzburg an.