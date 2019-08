Die „British Birdwatching Fair“ ist Europas größtes Ornithologen Treffen. Bis zu 20.000 Vogelliebhaber aus aller Welt besuchen diese Messe in Rutland in England Jahr für Jahr. Auch das Nordburgenland will sich heuer wieder auf der „Bird Fair“ vom 16. bis 18. August präsentieren. Der Neusiedler See Tourismus, der Tourismusverband Illmitz, der Nationalpark Neusiedler See Seewinkel und die St. Martins Therme & Lodge haben einen gemeinsamen Messestand.

NTG/Schindler

Der Nationalpark Neusiedler See Seewinkel ist eine einzigartige Region mit über 350 heimischen Vogelarten.

Anspruchsvoll aber beliebt

Birdwatcher sind eine anspruchsvolle Zielgruppe, sie bleiben als Gäste aber auch gerne länger in der Region, so Stefan Schindler, Geschäftsführer der Neusiedler See Tourismus GmbH. Als Frühaufsteher benötigen sie oft ein sehr frühes Frühstück, sie geben aber auch gerne Geld in der Region aus und sind sehr interessiert.

ORF

Hochsaison im Frühjahr und im Herbst

Birdwatcher kommen vor allem im Frühjahr und im Herbst ins Burgenland, das schlage sich natürlich auch in der Nächtigungsbilanz nieder, so Schindler. Konkrete Zahlen könne er aber nicht nennen, weil der Anteil der Bird-watcher für die Statistik nicht extra erhoben werde, so Schindler.