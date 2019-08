Bisher gibt das Land Burgenland für Unwetterschäden bei Privathaushalten jährlich insgesamt 150.000 Euro aus. Im Vergleich zu den fünf Millionen Euro, die das Land der Hagelversicherung für die Landwirte zuschießt, sei das zu wenig, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag. Damit käme es auch zu einer Unzufriedenheit der Betroffenen, deshalb werde der Betrag jetzt erhöht, für den Katastrophenfonds gelten neue Richtlinien. Es sei wichtig so rasch, wie möglich zu helfen, ergänzte Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ). Er sprach von einer „Bürgerpolitik, die sich sehen lassen kann.“

Bis zu 70.000 Euro zahlt das Land nun pro Schadensfall, statt wie bisher 30.000 Euro. Allerdings wird davon ein Selbstbehalt von 10.000 Euro abgezogen. Das sei meistens der Höchstbetrag, den die privaten Haushaltsversicherungen tragen.

ORF

Verordnung gilt rückwirkend

Ein Grund, warum die Hilfe ausgeweitet werde, sei auch der Klimawandel, so die für Umweltschutz zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). "Gerade auch in den Privathaushalten gilt es Vorsorge zu treffen. Wir habe Starkregenereignisse, wir haben Hochwasserereignisse und vieles, vieles mehr, und das wird in den nächsten Jahren nicht weniger werden, sagte Eisenkopf.

Die neue Verordnung wird demnächst beschlossen und gilt rückwirkend ab Jahresbeginn. Damit profitieren etwa auch die Opfer der schweren Hagel-Unwetter in Mattersburg im vergangenen Mai – mehr dazu in Unwetter ziehen Spur der Zerstörung. Die Kosten für das Landesbudget werden sich dadurch voraussichtlich circa verdreifachen – auf bis zu eine halbe Million Euro jährlich.