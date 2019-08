Ursprünglich sollten in der Mühlgasse in Wulkaprodersdorf 29 neue Bauplätze geschaffen werden. SPÖ, ÖVP und die Unabhängige Dorfliste Wulkaprodersdorf (UDW) kamen aber zu keiner Einigung. Zankapfel war der Bauzwang. Die SPÖ war dafür, die ÖVP dagegen. Der Streit ging soweit, dass Anfang Juli sogar die Auflösung des Wulkaprodersdorfer Gemeinderates im Raum stand – mehr dazu in Auflösung des Gemeinderats gescheitert. Der Antrag der Bürgermeisterpartei ÖVP wurde aber von SPÖ und UDW abgewiesen.

ORF

11.500 Quadratmetern soll erschlossen werden

Vizebürgermeister Rene Pint (SPÖ) kündigte eine Lösung an – die gemeinsam mit der Unabhängigen Dorfliste Wulkaprodersdorf erarbeitet wurde. Beim letzten Gespräch am Montag war auch die ÖVP anwesend. Die neue Lösung sieht folgendermaßen aus: Ein Teilgebiet in der Größe von 11.500 Quadratmetern soll erschlossen werden – das entspricht 14 Bauplätzen. Drei davon bleiben im Eigentum der privaten Grundstücksbesitzer, elf will die Gemeinde kaufen.

Bauzwang auf allen Grundstücken

Bauzwang gibt es auf allen Grundstücken: Innerhalb von drei Jahren muss auf den Gemeinde-Bauplätzen gebaut werden und innerhalb von zehn Jahre auf den privaten. Bürgermeister Friedrich Zarits (ÖVP) sei damit nicht ganz zufrieden und sprach von einer halben Lösung. Die ÖVP werde den Kompromiss aber mittragen und bei der nächsten Gemeinderatssitzung im September zustimmen, sagte Zarits.

SPÖ und UDW haben im Gemeinderat zusammen eine Stimme mehr als die ÖVP.