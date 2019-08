Wer auf dem Wasser Vorrang hat ist offiziell in den KVR – den Kollisionsverhütungsregeln aus dem Jahr 1972 – geregelt. Diese Regeln gelten für alle Boote auf dem See, aber auch für Surfer, Kiter oder Schwimmer.

Der Schwächste hat Vorrang

„Es ist es eigentlich immer so, dass der Schwächste den Vorrang hat. Im Wasser geht es bei Kollisionen fast um Leben und Tod, und deshalb hat der Schwächste Vorrang und der Stärkste eigentlich das wenigste Recht“, erklärte der Präsident vom Burgenländischen Yachtclub Dieter Conrad.

Kollisionen aus dem Weg gehen, nicht auf andere verlassen

Konkret schaut demnach die Hierarchie wie folgt aus: „Nach dem Schwimmer, sind die Nächsten die Leute mit Segeln, egal ob das jetzt ein Surfer oder ein Segelboot ist und dann kommen erst Ruderboote, dann Motorboote. Derjenige der etwas leichter ausweichen kann, kommt also nachrangig“, so Conrad. Am besten ist es allerdings schon vorweg möglichen Kollisionen aus dem Weg zu gehen und schon gar nicht davon auszugehen, dass andere wissen, wer Vorrang hat.

Sechs praktische Regeln fürs Wasser

1. Schwimmern muss immer ausgewichen werden

2. Polizei-, Rettung- und Feuerwehrboote müssen auf Schwimmer Acht geben

3. Linienschiffe (erkennbar am grünen Ball, der deutlich sichtbar geführt werden muss) haben vor Seglern und Surfern Vorrang

4. Segler und Surfer müssen auf Schwimmer, Einsatzfahrzeuge und Linienschiffe achten

5. Ruderboote haben vor Motorbooten Vorrang

6. Motorboote (unabhängig ob E- oder Verbrennungsmotor) müssen allen anderen „Verkehrsteilnehmern“ Vorrang geben