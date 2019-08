Das neue Hauptquartier von I-New befindet sich in einem Bürogebäude am Wiener Hauptbahnhof. Die Mitarbeiter sind bereits von Walbersdorf dorthin übersiedelt. Eine „Handvoll“ der insgesamt etwa 35 Mitarbeiter habe sich entschlossen den Umzug nicht mitzumachen und das Unternehmen zu verlassen, sagte Markus Cserna, CEO von I-New, in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem ORF Burgenland.

In dem Gebäude am Hauptbahnhof sind auch die Mitarbeiter von Cyan Security untergebracht, einer weiteren Tochterfirma der deutschen Cyan AG. Der gemeinsame Arbeitsplatz von Cyan und I-New ermögliche den Mitarbeitern einen einfacheren Wissensaustausch und bessere Zusammenarbeit, sagte auch Florian Rukover, der Head of Investor Relations der Cyan AG. „Zusätzlich wird den I-New Mitarbeitern für Ihre Anfahrt ein vollwertiges Jobticket des VOR sowie Essensgutscheine kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Übrigen wurde der Hauptbahnhof Wien gewählt um unseren derzeitigen wie auch zukünftigen Mitarbeitern aus dem Burgenland eine möglichst einfache Anreise zu ermöglichen“, so Rukover.

ORF

I-New sorgte seit seiner Gründung durch den gebürtigen Eisenstädter Peter Nussbaumer im Jahr 2004 mehrfach für Schlagzeilen. 2012 zog die Firma einen Großauftrag von Virgin Mobile, einer Mobilfunkfirma des Milliardärs Richard Branson, an Land. 2013 wurde Novomatic Mehrheitseigentümer des Walbersdorfer Unternehmens, das im selben Jahr den burgenländischen Innovationspreis zum ersten und dann 2016 zum zweiten Mal gewann.

Cyan AG Mehrheitseigentümer von I-New

Im Vorjahr kam es dann zu einem Eigentümerwechsel: Die deutsche Cyan AG übernahm die Mehrheitsanteile an I-New. In den vergangenen Jahren expandierte I-New vor allem nach Amerika – laut der Unternehmens-Website gibt es heute Niederlassungen in den USA, Kolumbien, Chile, Peru, Brasilien, Südafrika, Bangladesch und Ungarn.