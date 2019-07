Fast jedes zweite Kind im Kongo ist unterernährt. Krieg, Dürre und Armut sind einige der Gründe, warum die Zahl jener, die verhungern müssen, wieder ansteigt. Zwölf Millionen Menschen leben in der Stadt. Die Armut ist groß. Julia Widlhofer aus Mattersburg arbeitet seit sechs Jahren bei der Caritas in Eisenstadt. Vor Kurzem besuchte sie die vier Gesundheitszentren in der Demokratischen Republik Kongo, die die Caritas in der Hauptstadt Kinshasa betreibt. Sie hörte sich die Probleme an und dokumentierte das Erlebte.

Julia Widlhofer im Gespräch mit Burgenland heute-Moderator Hannes Auer Widlhofer erzählt von ihrem Besuch und der Situation im Kongo

40 bis 50 Mütter kommen einmal pro Woche mit ihren Kindern in die Gesundheitseinrichtungen der Caritas. Das Hilfsangebot ist für viele der letzte Rettungsanker. 2.000 Säuglinge und Kleinkinder werden in den Zentren jedes Jahr vor dem Verhungern gerettet. Um den Menschen im Kongo zu helfen, startet die Caritas Burgenland eine Spendenaktion. Mit zehn Euro kann die Ernährung für einen Menschen für einen Monat gesichert werden.