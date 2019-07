Die Unfallursache dürfte ein Reifenplatzer am Pkw gewesen sein, berichtete die Landespolizeidirektion gegenüber der APA. Die Pkw-Lenkerin und ihr Beifahrer wurden bei der Kollision verletzt. Sie dürften nach Angaben der Landessicherheitszentrale aber mit leichten Blessuren davongekommen sein.

Die Pkw-Fahrerin wurde ins Krankenhaus in Eisenstadt gebracht, der Beifahrer wurde in einer Ambulanz behandelt. Die Feuerwehren Walbersdorf und Mattersburg, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug, drei First Responder und die Polizei standen bei dem Unfall im Einsatz.