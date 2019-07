In Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kam es vergangene Woche in der Nacht auf Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 23.30 Uhr geriet Schilf auf einer der bekannten Seebühne gegenüberliegenden Insel in Brand.

Mutmaßungen: Zusammenhang mit Feuerwerk

Nach dem Brand hatte es Mutmaßungen gegeben, wonach das kurz zuvor zu Ende gegangene Feuerwerk der Seefestspiele das Feuer entfacht haben könnte. Die Untersuchen hätten jedenfalls gezeigt, dass der Pyrotechniker der Seefestspiele alle Auflagen erfüllt hatte, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage des ORF Burgenland bei der Landespolizeidirektion.