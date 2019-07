Der Name des neuen Einsatzbootes ist „Dani“. Dani soll der Wasserrettung bei Einsätzen am Neufelder See helfen. „Wir haben hier teilweise Bereiche, die aufgrund der Wassertiefe nur schwer zu befahren sind. Das Boot hat eine vernünftige Motorisierung mit 40 PS, ist entsprechend auch adaptiert mit Beleuchtung und allem was dazugehört, sodass es hier für den See bestens geeignet ist“, so Landeseinsatzleiter Walter Reitter.

ORF

16.000 Euro wurden für das neue Boot in die Hand genommen – und nicht nur deswegen hatte dieses Wochenende für die Wasserrettung eine besondere Bedeutung. Drei Tage lang wurden sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Mitglieder diverse Ausbildungskurse veranstaltet. „Man lernt etwas zu den Bereichen Erste Hilfe, Einsatztraining, wie man mit einem Boot umgeht, wie man einen Vermissten suchen muss oder wie man Kindern das Schwimmen lernen kann“, so Ausbildungsleiterin Erika Stein.

ORF

Kurs für Rettungsschwimmer

Auf dem Programm stand ein Kurs für zukünftige Rettungsschwimmlehrer, sowie klassische Ausbildungen zum Rettungsschwimmer. „Wenn ich Bademeister werden möchte, oder in einem Freibad vielleicht einen Ferialjob annehme, brauch ich diese Ausbildung. Auch wenn man Volksschullehrerin ist, oder Kindergärtnerin – damit man einfach mit Kindern ins Schwimmbad gehen kann“, so Joachim Hahn aus Mattersburg.

„Die Motivation für den Rettungsschwimmlehrerkurs ist die, dass man das beim Rettungsschwimmerkurs angeeignete Wissen eben auch an andere weitergeben kann und so andere Leute dazu bringen kann, in einer Notsituation zu helfen“, sagte Marlene Klavacs aus Neunkirchen.

Lydia Cristancho aus Wien möchte mit Leuten zusammenarbeiten, wirklich helfen können und auch privat, wenn etwas passiert, sich richtig verhalten. meinte, dass sie jedes Jahr sehen würde, dass etwas passiert und sie einfach aktiv mithelfen möchte.

ORF

In Ausbildung befindet sich auch Rettungsschwimmerhund „Phoebe“. „Ich schick sie hinaus auf den See. Sie schwimmt dann hin, sie hat ein spezielles Brustgeschirr an, wo sich die Leute anhalten können und sie schwimmt dann mit den Leuten zum Ufern“, so Wasserrettungsmitglied Gernot Haider.

Viele lernen erst spät schwimmen

Eine Entwicklung, die die Wasserrettung immer häufiger beobachtet ist, dass Kinder immer später Schwimmen lernen. „Jede Schule fährt auf Schikurs – aber wenn ich nicht skifahren kann, werde ich ein hohes Alter erreichen können. Wenn ich nicht schwimmen kann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht sehr alt werde – weil ins Wasser zu fallen, ist nichts sehr ungewöhnliches“, sagte Einsatzstellenleiter Ernst Schügerl.

Die burgenländische Wasserrettung hat momentan 70 aktive Mitglieder und verfügt im Burgenland über drei Einsatzstellen.