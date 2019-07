17 Gemeinden im Burgenland nehmen mittlerweile an der überparteilichen Kooperation "Nachbarschaftshilfe PLUS“ teil. Längst hat das Projekt über den Bezirk Oberpullendorf hinaus Fuß gefasst – zum Beispiel in den Bezirken Mattersburg, Oberwart oder Neusiedl am See. Sechs Gemeinden waren es im Gründungsjahr 2014.

Im Mittelpunkt stand von Anfang an das generationenübergreifende Mit- und Füreinander, betonte Vereinsobfrau Petra Prangl. Dazu zählt der Besuch zum gemeinsamen Kartenspiel, ebenso wie Fahrtendienste in die Apotheke, oder ein Nachmittagsspaziergang. In Summe haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Rahmen des Projekt bisher so zu sagen fünf Mal die Erde umrundet und damit 211.000 Kilometer zurückgelegt, um Menschen zu unterstützten, die nicht mehr so mobil und flexibel sind.

Die Ehrenamtlichen erhalten Fahrtspesenersatz und sind personenunfall- und personenhaftpflichtversichert. Für die Bewohner der Gemeinden, die am Projekt "NachbarschaftsHILFE PLUS“ teilnehmen ist das Angebot gratis. Die anfallenden Kosten übernehmen die Gemeinden, außerdem stellt das Land Burgenland seit zwei Jahren eine Co-Finanzierung zur Verfügung.