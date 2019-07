Im Südburgenland ging in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) gegen 15.00 Uhr ein Gewitter nieder. Die Ortsfeuerwehr war im Einsatz – es gab lokale Überschwemmungen und es waren Pumparbeiten durchzuführen. Auch in Grafenschachen und Neustift an der Lafnitz musste die Feuerwehr ausrücken.

In Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) fiel am Samstagnachmittag für zirka eine Stunde der Strom aus. Der Schaden war gegen 17.20 Uhr behoben, hieß es von der Energie Burgenland. Auch in Pinkafeld und Grafenschachen (Bezirk Oberwart) fiel nach Gewittern teilweise der Strom aus – an der Schadensbehebung wurde in den Abendstunden noch gearbeitet.