Michael Koch war auch ein bekannter Wirtschaftsreibender. Als Unternehmer führte er ab 1961 einen der österreichweit bedeutendsten Betriebe der Bauzulieferer-Branche. Im Jahr 2017 feierte das Unternehmen im Pappelstadion das 100-jährige Firmenjubiläum.

Die SVM-Familie ist tief betroffen und in diesen Stunden in Gedanken bei seiner Familie – seiner Frau Maria und seinen Töchtern Maria Weishaar, deren Ehemann Peter und Sohn Florian, sowie Michaela Koch, die an seiner Seite den Verein unterstützten. Sie dankten dem langjährigen Ehrenpräsidenten in einem Beitrag auf ihrer Facebookseite.