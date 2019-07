Der neue Trainer der Österreicher ist auch im Burgenland kein Unbekannter. Schließlich begann er seine Karriere in Mattersburg. Einst Cup-Sieger mit den „Mattersburg 49ers“ – und aktuell wohl der renommierteste Trainer hierzulande. Raoul Korner übernahm erstmals ein A-Nationalteam und hat ein klares Ziel vor Augen.

„Wir wollen das erreichen, was seit über 40 Jahren nicht mehr erreicht wurde – nämlich zu einer Endrunde eines Großereignisses, in dem Fall zu einer Europameisterschaft, zu fahren. Es ist eine harte Aufgabe. Unsere Gruppe ist auch nicht leicht, das war uns von vornherein bewusst. Das Ziel ändern wir nicht. Wir wollen zu dieser EM-Endrunde. Das ist auch der Grund, warum ich das mache und wir die harte Arbeit hier aufgenommen haben“, so Korner.

ORF

Voller Fokus auf EM-Qualifikation

Nach einem Meistertitel in den Niederlanden wechselte Raoul Korner nach Deutschland, wo er seit 2016 den Bundesligisten Bayreuth trainiert – nun eben parallel Österreichs Nationalteam. Seine erste Trainingseinheit leitete der gebürtige Wiener in Schwechat – dort traf er auf einen weiteren Deutschland-Legionär – den Güssinger Thomas Klepeisz. „Er hat mir auch geholfen, weil er in Braunschweig war, bevor ich nach Braunschweig gekommen bin. Er hat mir viele Tipps gegeben und haben uns immer ausgetauscht“, so Klepeisz.

ORF

Qualifikation startet im Februar

Im ersten Kader von Raoul Korner stehen auch zwei Spieler der Oberwart Gunners. Renato Poljak und Sebastian Käferle, der nach einer Verletzungspause wieder zurück ist. Er ist schon voll fokussiert auf die EM-Qualifikation. „Wir haben mit Slowenien den Titelverteidiger drin – auch Ungarn, Ukraine. Ich glaube, wir dürfen niemand unterschätzen. Ich glaube auch, wenn das Nationalteam auf alle Spieler zurückgreifen kann, ist gegen jeden Gegner was drinnen“, so Käferle.

Der Weg zur Europameisterschaft führt über Slowenien, Ungarn und die Ukraine. Für ein EM-Ticket reicht ein Platz unter den Top-Drei. Die Qualifikation startet dann im Februar. Bis dahin gibt es für Raoul Korner und das Nationalteam kein Teamcamp mehr.